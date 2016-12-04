سهم غولدمان ساكس يحرك مؤشر داو جونز بنهاية الأسبوع

تتفاعل مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية، بحسب تأثرها بعوامل متعددة ومتباينة، والتي جمعنا أهمها لليوم كالتالي:

*إشارات مختلطة من تقرير الوظائف الأميركية حول سوق العمل

* تقرير الوظائف غير الزراعية: زيادة بعدد الوظائف بواقع 178 ألف وظيفة في الشهر الماضي

* تراجع الأجور بالإضافة لتعديل نزولي لبيانات سبتمبر وأكتوبر

* معدل البطاله عند أدنى مستوى له

* أسعار النفط سجلت مكاسب كبيرة بعد اتفاق أوبك على خفض الانتاج

* ارتفع الخام الأميركي إلى 51.68 دولار للبرميل، وبرنت وصل إلى 54.46 دولار للبرميل

* سهم غولدمان ساكس حرك مؤشر داو جونز بنهاية تداولات الأسبوع