سهم غولدمان ساكس يحرك مؤشر داو جونز بنهاية الأسبوع

تتفاعل مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية، بحسب تأثرها بعوامل متعددة ومتباينة، والتي جمعنا أهمها لليوم كالتالي:
*إشارات مختلطة من تقرير الوظائف الأميركية حول سوق العمل
* تقرير الوظائف غير الزراعية: زيادة بعدد الوظائف بواقع 178 ألف وظيفة في الشهر الماضي
* تراجع الأجور بالإضافة لتعديل نزولي لبيانات سبتمبر وأكتوبر
* معدل البطاله عند أدنى مستوى له
* أسعار النفط سجلت مكاسب كبيرة بعد اتفاق أوبك على خفض الانتاج
* ارتفع الخام الأميركي إلى 51.68 دولار للبرميل، وبرنت وصل إلى 54.46 دولار للبرميل
* سهم غولدمان ساكس حرك مؤشر داو جونز بنهاية تداولات الأسبوع