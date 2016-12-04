صندوق رؤية سوفت بنك يجذب أكثر من رأس المال المطلوب

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" Masayoshi Son إن عروض المشاركة في صندوق الاستثمار التكنولوجي الذي تساهم فيه السعودية، تجاوزت المبلغ المطلوب والبالغ 30 مليار دولار.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك"، الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر الماضي باستثمارات إجمالية قيمتها 100 مليار دولار، فيما تساهم الشركة اليابانية بـ25 مليار دولار.

وكانت مصادر قد صرحت لبلومبيرغ، أن صندوق "مبادلة" الإماراتي بالإضافة إلى مستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة يدرسون أيضا الانضمام للصندوق.