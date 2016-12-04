لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. سعر ثابت للدولار في مصر

لأول مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف، تقترب أسعار بيع الدولار في السوق السوداء من أسعاره في البنوك بعدما خيم الركود على السوق السوداء واتجاه غالبية المواطنين إلى التعامل مع البنوك الرسمية فيما يتعلق بتحويل وتغيير العملة.

وقال عاملون بسوق الصرف، إن اتجاه البنوك إلى تجميع الدولار من السوق بالأسعار التي يحددها كل بنك، أعطت مرونة في التعامل مع تجار السوق السوداء الذين يعملون حالياً بالأسعار التي تعلنها البنوك.

وفي ختام تعاملات أمس، استقر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بالبنوك، وتراوحت أسعار شراء الدولار في التعاملات الرسمية بين 17.5 جنيه إلى 17.76 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 17.75 و18.25 جنيه للبيع.

وبنفس الأسعار تعاملت السوق السوداء في بيع وشراء الدولار، حيث تراوحت أسعار البيع بين 17.75 و17.90 جنيه، فيما تراوحت أسعار الشراء بين 18 و18.25 جنيه، وسط حالة من الركود التي تسيطر على تعاملات السوق.

وقال إيهاب طه، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك حالة من الهدوء والاستقرار تسيطر على تعاملات الدولار في السوق الموازي، خاصة مع تلاشي الطلب على الدولار في السوق السوداء واتجاه غالبية المواطنين إلى التعامل مع البنوك الرسمية.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن عددا كبيرا من تجار العملة يفضلون التعامل مع البنوك في الوقت الحالي، بل إن بعض التجار يجمعون الدولار من السوق السوداء لحساب البنوك، ولكن تشتري البنوك منهم الدولار بأسعار خاصة بخلاف التي تعلنها على شاشاتها ويتعامل بها المواطنون العاديون.

وسجل سعر شراء الدولار أعلى سعر في بنك البركة عند 17.76 جنيه، فيما قدم بنكات بيريوس واتش اس بي سي أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.25 جنيه.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك مصرف أبوظبي والشركة المصرفية العربية الدولية وبيريوس نحو 17.75 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 18.15 جنيه و18.25 جنيه، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات عند 17.72 جنيه للشراء و18 جنيها للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك العربي الإفريقي الدولي ومصر إيران للتنمية والمصرف المتحد عند 17.65 جنيه، أما سعر البيع فتراوح بين 17.85 جنيه و18.1 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار ببنكي المصري الخليجي، والتعمير والإسكان 17.6 جنيه، أما البيع فبلغ 18.1 جنيه إلى 18.2 جنيه على الترتيب.

وحددت بنوك الأهلي المصري، وقناة السويس، ومصر، والقاهرة، وبلوم مصر شعر الشراء عند 17.55 جنيه، أما البيع فتراوح بين 17.8 جنيه إلى 18 جنيه.

أما بنوك التجارى الدولي، وفيصل، والأهلى اليونانى بمصر، فبلغ سعر شراء الدولار نحو 17.5 جنيه، أما البيع فتراوح بين 17.75 جنيه إلى 18.2 جنيه.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 17.68 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 17.98 جنيه، في الوقت ذاته بلغ سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول عند 17.7 جنيه للشراء و18.2 جنيه للبيع.