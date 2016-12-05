الأسهم الأوروبية ترتفع رغم هبوط أسهم بنوك إيطاليا 4%

رجحت كفة مكاسب أسهم الرعاية الصحية والتعدين في أوروبا أمام تراجع أسهم البنوك الإيطالية، التي تضررت من المخاوف من أن تتعثر جهود التخلص من الديون الرديئة، مع تجدد حالة عدم اليقين السياسي.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، استقالته بعد هزيمة ساحقة في استفتاء على تعديلات دستورية.

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2% متعافيا سريعاً من هبوط طفيف عند الفتح. وسجل قطاع التعدين أكبر مكاسب بزيادة 2.3% بفضل ارتفاع أسعار النحاس بينما صعدت أسهم الرعاية الصحية 1.4%.

ونزلت البنوك الإيطالية 4.2% لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 50% لتسجل أسوأ أداء في القطاع على مستوى العالم. وهبط سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا بما يصل إلى 7% بينما فقد بنك أوني كريديت 4.8%.

وأثارت نتائج استفتاء إيطاليا شكوكاً بشأن مضي مونتي دي باشي قدما نحو زيادة ضرورية لرأس المال وقال مورجان ستانلي في مذكرة صباح اليوم إن احتمال تقديم الدولة مساعدات للبنك يبدو أكبر.