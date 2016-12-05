اليورو يمحو سريعاً خسائر الإستفتاء الإيطالي الثقيلة

قلص اليورو جزءاً كبيراً من الخسائر التي تكبدها عقب الإعلان عن نتيجة الإستفتاء في إيطاليا، فيما ارتفعت أسهم البنوك بعد تكبدها خسائر بـ 6%.

وعاد اليورو إلى مستويات 1.065 بعد تراجعه أمام الدولار اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً على خلفية فوز "اللا" في الاستفتاء في إيطاليا الذي تلاه استقالة رئيس الحكومة ماتيو رينزي بينما تسجل أسواق المال في آسيا انخفاضا بسبب القلق على ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

وبعد نشر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، التي أشارت إلى أن 60% من الناخبين الإيطاليين رفضوا إصلاحات رينزي، بلغ سعر اليورو 1,0506 دولار حوالي الساعة 23,22 ت غ من يوم أمس الأحد، مقابل 1,0664 الجمعة في نيويورك، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وهو أدنى مستوى لليورو منذ آذار/مارس 2015 عندما انخفض سعر صرفه إلى 1,0458 للدولار.

وحتى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، كان اليورو مستمرا في المقاومة ويبلغ سعره حوالي 1,545 دولار مما يدل على أن الوسطاء لا يشعرون بهلع. وقال فابيو فويس الخبير الاقتصادي لدى باركليز في لندن، لوكالة بلومبرغ نيوز "إذا رفض الإيطاليون الاستفتاء، فهذا لن يكون نهاية العالم".

أما الين الذي يعتبر عملة ملاذ، فقد ارتفع سعره. وانخفض سعر الدولار إلى 112,88 ينا في الساعات الأولى من الصباح في طوكيو، مقابل 113,51 ينا الجمعة.

وتراجعت أسواق المال في آسيا ظهرا. وقد خسرت بورصة طوكيو 0,64% وهونغ كونغ 0,20% وسيول 0,20% وسيدني 0,94%.

ورفض الإيطاليون بأغلبية كبيرة الإصلاح الدستوري الذي كان ينص خصوصاً على تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يتمتع حالياً بالصلاحيات نفسها لمجلس النواب وإلغاء الأقاليم البالغ عددها 110.

وبعيد إعلان النتائج، ألقى رينزي كلمة أعلن فيها استقالته. وهذا القرار يدشن مرحلة شكوك في الاقتصاد الايطالي الذي يشهد تباطؤا مع قطاع مصرفي متضرر من الأزمة المالية ويعاني من مشكلة ديون هالكة.

وقال يونوسوكي ايكيدا الصراف في مجموعة "نومورا سيكيوريتيز" إن "رئيس الوزراء رينزي كان بشكل واضح مسؤولاً إصلاحيا وهزيمته أمام القوى الشعبوية تشكل مصدر قلق لكل أوروبا". وأضاف "لكن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة بعد بريكست وفوز ترمب بالرئاسة في الولايات المتحدة".

لكن الأسواق شعرت بالارتياح بعد هزيمة المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية في النمسا.