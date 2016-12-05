صندوق الاستثمار الفلسطيني يطرح أسهم شركة تابعة للاكتتاب

طرحت شركة سند ذراع الصناعات الإنشائية لصندوق الاستثمار الفلسطيني ستة ملايين سهم من أسهمها للاكتتاب العام الاثنين.



وقال لؤي قواس المدير العام للشركة خلال حفل الإعلان عن طرح الأسهم بحضور العديد من رجال الأعمال وممثلي البنوك والشركات "سيتم طرح 6 ملايين سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام بسعر دولار أميركي للسهم الواحد مضافا عليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار."



وأضاف أن الاكتتاب سيبدأ الثلاثاء ويستمر حتى الخامس من يناير.



حددت الشركة التي يبلغ رأسمالها المصرح به 66 مليون دولار 3 بنوك لتسجيل الاكتتاب فيها هي البنك العربي وبنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني.



وأوضح قواس أن الهدف من طرح أسهم الشركة "جمع حوالي 14 مليون دولار... وتوظيفها في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج".



وأفادت نشرة الإصدار أنه "لا توجد أية نسبة محددة من الأسهم المطروحة لمساهم استراتيجي في الشركة."



وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني في تصريحات للصحفيين على هامش الحفل "الهدف من طرح هذا الاكتتاب هو صغار المستثمرين."



وأضاف أن صندوق الاستثمار يخطط لطرح عدد آخر من أسهم شركاته خلال المرحلة القادمة.



يبلغ رأسمال الصندوق التابع للسلطة الفلسطينية حوالي 800 مليون دولار ولديه شركات تعمل في السياحة والزراعة والصحة والعقار.



يأتي طرح أسهم شركة سند للاكتتاب العام بعد أشهر من وضع صندوق الاستثمار الفلسطيني حجر الأساس لإنشاء أول مصنع اسمنت في الأراضي الفلسطينية باستثمارات تصل الى 310 ملايين دولار.



وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين في كلمة خلال الحفل إن تحول سند إلى شركة مساهمة عامة "يشكل دفعة لبورصة فلسطين... ويشجع على الاستثمار فيها."



وأضاف "سيساهم إدراج سند في بورصة فلسطين في رفع القيمة السوقية للبورصة وتنويع القطاعات الاقتصادية العاملة فيها".