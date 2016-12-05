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"المتقدمة" تستحوذ على 6% من التصنيع بـ463 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، السعودية أن التكلفة الإجمالية للأسهم المشتراة في شركة "التصنيع" حتى اليوم الاثنين تبلغ 462.9 مليون ريال والتي تمثل أقل بشكل ضئيل من 6% من رأس مال الشركة المستثمر فيها( مجموع الأسهم 40,010,000 سهم).

وأضافت المتقدمة بحسب بيان نشر على موقع تداول أن الأسهم تم شراؤها عن طريق شركة المتقدمة والشركة التابعة لها.

وقد تم الاستحواذ على هذه الأسهم الاستراتيجية من خلال سلسلة صفقات على مدى فترة زمنية أكثر من سنة وبتمويل ذاتي من الموارد الداخلية للشركة.

وقالت المتقدمة إن الأثر المالي المترتب عن هذا الاستثمار الاستراتيجي سوف يظهر في النتائج المالية للفترات المستقبلية.

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