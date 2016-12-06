غولدمان ساكس: دول الخليج تمثل 50% من إصدار الصكوك

قال خالد البداح، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس السعودية، خلال لقاء له مع قناة "العربية" إن دول الخليج تمثل 50% من إصدارات الصكوك وإن المرحلة المقبلة ستشهد إصدارات دولية لمستثمرين أجانب. وأضاف أن المنطقة تترقب زخماً في إقبال المستمرين الأجانب على شراء السندات في المنطقة.

وكشف البداح على هامش مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في الرياض "أن الإمارات استحوذت على 24% من الاصدارات في المنطقة والتي بيعت لمستثمرين أجانب، فيما استحوذت السعودية على 16% من الإصدارات. ونعتقد خلال الستة أشهر القادمة أن تتغير المعادلة وتكون هناك إصدارات جديدة من قبل الشركات والحكومات في المنطقة وخارجها واقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شرائها".

وأضاف أن المُصدرين سواء من قبل الحكومات أو الشركات يرغبون بتنويع إصدارتهم سواء كانت صكوكا أو سندات تقليدية.

وأكد البداح أن المؤتمر يسعى لحل المعوقات والإشكاليات التي تحيط بسوق الصكوك والسندات وأن الجهات الحكومية الممثلة بمؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة السوق المالية في السعودية يعملون كفريق واحد لتسهيل العمليات المطلوبة للإصدارات القادمة لأن سوق الصكوك له عوائد استثمارية جيدة ومناسب لجميع المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن فعاليات مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي انطلقت اليوم تحت عنوان (سوق الصكوك – التحديات والفرص.( ويناقش المؤتمر من خلال خمس جلسات يتحدث فيها 24 مشاركا، دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو الاقتصادي، التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية. وسيتناول أيضا أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.