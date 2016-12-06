مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 23.1 مليار دولار

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام، لتبلغ 23.1 مليار دولار في أكتوبر. وارتفع بذلك صافي الاحتياطيات بـ21%، مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، وليقترب من المستوى المستهدف الذي أعلنه محافظ المركزي "طارق عامر" عند 25 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أن حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 2.75 مليار دولار الشهر الماضي، بالإضافة إلى مليارى دولار قيمة السندات الدولية.

من جهة أخرى، صرحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ، إن مجلس إدارة البنك الدولي سيصوت في العشرين من ديسمبر الجاري على الشريحة الثانية من قرض الثلاثة مليارات دولار .

كما أشارت نصر أن البنك الأفريقى للتنمية سيصوت أيضا على الشريحة الثانية من قرضٍ متفق عليه، بقيمة 500 مليون دولار.

