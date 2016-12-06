كم قفزت العملات العربية مقابل الجنيه بمصر منذ التعويم؟

شهدت سوق الصرف بمصر تغيرات قاسية منذ صدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار بداية الشهر الماضي.

ومع اتجاه السوق نحو الاستقرار بشكل نسبي، لكن مازال الدولار يواصل تحركات بسيطة سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازي أو السوداء، رغم اتجاه الطلب على الدولار إلى السوق الرسمي.

وقال تجار وعاملون في سوق الصرف، إن الطلب على الدولار من السوق السوداء اختفى بشكل تام، ما دفع إلى حالة من الركود في البيع والشراء في هذه السوق، فيما اتجه غالبية التجار نحو التعامل مع البنوك وتجميع الدولار من السوق السوداء وبيعه للبنوك الرسمية بأسعار مرتفعة نسبياً عن تلك التي تعلن على شاشات البنوك للجمهور العادي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط بيع الدولار في السوق المصري خلال تعاملات 5 ديسمبر، بلغ 18.03 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 17.59 جنيه.

وجرى تداول الدولار أمس في السوق الرسمي عند حدود تتراوح ما بين 17.76 و 17.4 جنيه للشراء، وبين 18.2 و 17.75 جنيه للبيع، وذلك في نهاية اليوم الـ 29 لتعويم سعر صرف العملة المحلية.

ومثلما قفز سعر صرف الدولار من نحو 8.88 جنيه إلى نحو 17.76 جنيه في السوق الرسمي، سجلت العملات العربية قفزات موازية مقابل الجنيه المصري، وبلغت نسبة الارتفاعات أكثر من 100% في بعض العملات.

وفيما كان يبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه قبل تحرير سعر الصرف، نحو 2.15 جنيه، لكنه قفز وفقاً لبيانات المركزي المصري ليسجل نحو 4.81 جنيه في الوقت الحالي بزيادة تبلغ نحو 2.66 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 123.72%.

وقفز سعر الدينار الكويتي بنسبة 111.64%، مرتفعاً من نحو 28 جنيهاً ليسجل في الوقت الحالي نحو 57.81 جنيهاً للبيع و59.26 جنيه للبيع بزيادة بلغت نحو 31.26 جنيه.

وقفز سعر صرف الدرهم الإماراتي بنسبة 125.22% بعدما ارتفع من نحو 2.18 جنيه قبل قرار تعويم الجنيه ليسجل في الوقت الحالي نحو 4.80 جنيه للبيع و4.91 جنيه للبيع بارتفاع بلغ نحو 2.73 جنيه.

وارتفع سعر صرف الدينار البحريني ليسجل في الوقت الحالي نحو 46.41 جنيه للبيع و47.08 جنيه للبيع.

أيضاً ارتفع سعر صرف الريال العماني ليسجل حالياً وفقاً للأسعار التي يعلنها البنك المركزي المصري نحو 45.45 جنيه للبيع و46.10 جنيه للبيع.

كما صعد سعر صرف الريال القطري بنسبة 131.90% بعدما ارتفع من نحو 2.10 جنيه قبل قرار تعويم الجنيه ليسجل في الوقت الحالي نحو 4.80 جنيه للبيع و4.87 جنيه للبيع، مضيفاً نحو 2.77 جنيه.

أما الدينار الأردني فقد صعد بنسبة 100.32% مضيفاً نحو 12.54 جنيه بعدما ارتفع من نحو 12.50 جنيه قبل قرار تحرير سوق الصرف ليسجل في الوقت الحالي نحو 24.65 جنيه للبيع و25.04 جنيه للبيع.