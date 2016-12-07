الذهب ينخفض بفعل التفاؤل برفع أسعار الفائدة الأميركية

انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن دعمت بيانات أميركية متفائلة الرأي القائل بأن أكبر اقتصاد في العالم، ربما يكون قوياً بما يكفي كي يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة التأثير سلباً على الذهب، حيث تزيد تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1166.75 دولار للأوقية (الأونصة). وبقي الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر الذي لامسه يوم الاثنين، بعد أن أنهى الجلسة السابقة شبه مستقر.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1169 دولاراً للأوقية.

وعبر عدد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي عن ثقتهم في الاقتصاد الأميركي، وأشاروا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قريباً.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي بشأن برنامج التيسير الكمي.

وبين المعادن الثمينة الأخرى، هبطت الفضة 0.4% إلى 16.65 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم نحو 1% إلى 729.47 دولار. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 925.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.