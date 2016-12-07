هيئة سوق المال: نهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل

ضمن مؤتمر الصكوك الذي نظمته هيئة السوق المالية السعودية، تحدث محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية لـ"العربية "حول المحاور الرئيسية للخطة الوطنية.

وذكر أن أبرز تلك الملامح يتمثل في تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع والشركات، وتحفيز الاستثمار وزيادة استخدام السوق المالية كقناة لتوظيف الاستثمارات، ثم تعزيز الثقة ومساعدة الممولين والمستثمرين للالتقاء بشكل شفاف ومسؤول، وأخيراً دعم القدرات للتطور سواء كانت معرفية أو بشرية.

وأشار نائب رئيس هيئة السوق المالية إلى أن إنجازات الخطة السابقة من 2015 إلى 2019، عديدة، كان أبرزها إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في العقار، وقبلها إطلاق الصناديق الاستثمارية المتداولة بشكل عام، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وإصدار بعض اللوائح الجديدة المطورة، مثل لوائح الصناديق المحدثة التي تعتبر نقلة في حوكمة الصناديق.

ولفت إلى أن ردة الفعل حيال إطلاق صناديق الاستثمار العقارية كانت إيجابية، والأمر الذي ساعد على ذلك تمثل في ما أحدثه الإصدار الأول، مضيفاً أن هيئة السوق المالية تعكف على دراسة الطلبات تمهيداً لإدراجها.