عملة مصر تواصل خسائرها والدولار يكسر مستوى 18 جنيهاً

تجاهل الدولار ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، واتفاقية مبادلة العملة مع الصين، وواصل الارتفاع في السوق المصرية الرسمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً مستويات قياسية تجاوزت 18 جنيهاً لأول مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه، وتحرير سوق الصرف في بداية الشهر الماضي.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 23 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما أعلن الثلاثاء الماضي توقيع اتفاقية تبادل العملة مع الصين بقيمة 18 مليار يوان تساوي نحو 2.7 مليار دولار.

ووفقاً للأرقام المعلنة من قبل البنوك المصرية، سجل سعر صرف الدولار نحو 18 جنيهاً للشراء في البنك العربي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مقابل ما يتراوح بين 18.35 و18.40 جنيه للبيع.

وللمرة الأولى منذ صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، تحدث الرئيس المصري عن أزمة الدولار وشح العملة الصعبة في السوق المصرية.

وقال الرئيس المصري، إن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه ليس السعر العادل وإن التوازن سيحدث خلال أشهر.

وأوضح في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، أن الدولار لن يستمر في هذا الوضع كثيراً، هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 جنيهاً، لكن التوازن سيستغرق بضعة أشهر.

ويجري تداول الدولار بين البنوك المصري في تعاملات اليوم الخميس بين أسعار تتراوح بين 17.80 و18 جنيهاً للبيع، فيما يباع الدولار بأسعار تتراوح ما بين 18 و18.40 جنيه.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن السوق السوداء بدأت تستعيد عافيتها في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية، ووجود طلب كبير على العملة الصعبة خلال الأيام الماضية.

ورفع بنك مصر سعر شراء الدولار، بقيمة 30 قرشاً في افتتاح تعاملات الخميس، ليسجل 17.85 جنيه، مقابل 17.55 جنيه في إغلاق أمس، بينما سجل سعر البيع نحو 18 جنيها، مقابل 17.95 أمس.

ورفع البنك الأهلي المصري سعر شراء الدولار في افتتاح تعاملات اليوم بقيمة 10 قروش، ليسجل 17.80 جنيه، مقابل 17.70 في افتتاح أمس، بينما ارتفع سعر البيع بقيمة 5 قروش ليسجل 18 جنيها مقابل 17.95 أمس.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك بيريوس نحو 17.96 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 18.24 جنيه، كما بلغ سعر شراء الدولار في بنكي التعمير والإسكان ومصر إيران للتنمية عند 17.9 جنيه للشراء، ونحو 18.3 و18.4 جنيه للبيع على الترتيب.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أغريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك تنمية الصادرات نحو 17.95 جنيه، أما سعر بيع الدولار فتراوح بين 18.25 إلى 18.35 جنيه.

وحددت بنوك العربي الإفريقي الدولي، وبلوم مصر، والمصرف المتحد، والأهلي اليوناني، وفيصل الإسلامي سعر 17.75 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 17.99 و18.25 جنيه.

وبلغ سعر شراء الدولار في البنك المصري الخليجي عند 17.65 جنيه، أما سعر البيع فتحدد عند 18.15 جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات 7 ديسمبر، بلغ 18.2 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 17.81 جنيه.