الذهب يرتفع مع هبوط الدولار قبيل اجتماع مركزي أوروبا

ارتفع الذهب اليوم الخميس وسط شراء للمعدن النفيس كملاذ آمن بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

ويشجع تراجع الدولار على شراء الذهب الذي يصبح أرخص عندئذ لحملة العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1176.56 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية 0.1% إلى 1178.5 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يمدد البنك المركزي الأوروبي اليوم برنامجه السخي بالفعل لشراء السندات بهدف تعزيز نمو الأسعار الضعيف لكنه قد يناقش أيضا في ظل استنفاد معظم أدواته توجيه بادرة رمزية بشأن وقف تلك المشتريات في نهاية المطاف.

وزاد سعر الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 17.13 دولار للأونصة بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 1.5% إلى 949.80 دولار في حين تراجع البلاديوم 0.3% إلى 730.55 دولار للأونصة.