مركزي أوروبا يقلص شراء السندات لـ60 مليار يورو شهريا

قال البنك المركزي الأوروبي إنه خفض برنامجه لشراء السندات إلى 60 مليار يورو شهريا من ابريل المقبل، وذلك من 80 مليار يورو حاليا في خطوة غير متوقعة.

وأضاف البنك في بيان أن برنامج الشراء سيستمر حتى نهاية 2017 أو لفترة أطول إذا اقتضى الأمر.

ومن المرجح أن يفاجئ قرار تقليص المشتريات الأسواق في الوقت الذي توقع فيه المستثمرون تمديد البرنامج 6 أشهر وبقيمة ثابتة 80 مليون يورو شهريا.

واشترى البنك المركزي الأوروبي سندات بأكثر من 1.4 تريليون يورو، أغلبها سندات حكومية منذ مارس 2015 ليكافح خطر انكماش الأسعار ويسعى لإعطاء دفعة لمنطقة العملة الموحدة المؤلفة من 19 دولة والتي مازالت تعاني من تداعيات أزمة ديون 2009.

في الوقت ذاته، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على إيداعات البنوك لليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، دون تغيير عند - 0.40%.

وظل سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0% في حين ظل سعر الفائدة الحدية عند 0.25 %.