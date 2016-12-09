اليورو يلتقط أنفاسه بعد أكبر تراجع منذ تصويت الـ Brexit

تحسن اليورو قليلا اليوم الجمعة، بعد أن تكبد أكبر خسارة يومية مقابل الدولار منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو، وذلك إثر تمديد برنامج البنك المركزي الأوروبي لطباعة النقود حتى نهاية العام القادم.

وفي حين قال البنك إنه سيخفض القيمة الشهرية للمشتريات، فإنها ستستمر لفترة أطول من توقعات السوق، فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى التي تعتبر سلبية للعملة الموحدة في المستقبل.

لكن رغم انخفاض العملة الأوروبية، فإن اليورو مازال مرتفعاً سنتاً واحداً عن أدنى مستوى لشهر نوفمبر عند 1.0612 دولار، بسبب الشكوك حيال استمرار موجة صعود الدولار التي هيمنت على ربع السنة المنصرم.

وارتفع مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفا إلى 101.12 مدعوماً بصعود العوائد الأميركية خلال الليلة الماضية، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 1% يوم الخميس، ويتجه المؤشر لزيادة أسبوعية بـ 0.3%.

وارتفعت العملة الأميركية 0.4 إلى 114.49 ين مقتربة من أعلى مستوى في عشرة أشهر (114.830 ين) الذي سجلته الأسبوع الماضي.