أسهم اليابان تقفز لأعلى مستوى في عام بقوة دفع من أميركا

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عام، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب السوق الأميركية، وشراء قوي في شركات التصدير بفعل تراجع الين.

وزاد مؤشر "نيكاي" القياسي 1.2% إلى 18996.37 نقطة، في أعلى مستوى إقفال له منذ ديسمبر 2015. وتقدم المؤشر 3.1% على مدار الأسبوع مواصلا المكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1525.36 نقطة، مع تداول 3.1 مليار سهم، مسجلا أعلى حجم في شهر بفضل تسوية العقود الآجلة والخيارات لشهر ديسمبر.

وارتفع مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" بنسبة 0.8% إلى 13655.69 نقطة.