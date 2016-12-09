هل يتكبد الذهب خامس خسارة أسبوعية على التوالي؟

تراجع الذهب اليوم الجمعة ليتجه صوب الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي، تحت وطأة ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأميركية الأسبوع القادم.



وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1169.51 دولار للأوقية (الأونصة)، لتبلغ خسائر الأسبوع 0.6%.



وفقدت عقود الذهب الأميركية 0.1% لتسجل 1171.50 دولار للأوقية.



وقال برنابا جان المحلل لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة: "بسبب زيادة قوة الدولار واحتمالات رفع الفائدة ثانية تحوم أسعار الذهب حول هذه المستويات".



وقال إن 1150 دولاراً مستوى دعم قوي.



وتراجعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.97 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% إلى 934.20 دولار. واستقر البلاديوم عند 736 دولارا بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر في الجلسة السابقة.