قيمة الإسترليني أقل 15% مقابل الدولار منذ الـ Brexit

انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ليتجه صوب أول هبوط أسبوعي في نحو شهر مع انحسار آمال المستثمرين في تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما قال نواب إنهم متمسكون بالجدول الزمني الذي وضعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويجرى تداول الاسترليني بانخفاض بنحو 15 في المئة مقابل الدولار بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي وبنحو عشرة بالمئة مقابل اليورو.

وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة بفضل بيانات أظهرت انكماش العجز التجاري البريطاني بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.2577 دولار. وفي أسبوع تراجع الاسترليني 1.2 في المئة مقابل الدولار متضررا أيضا من بيانات الناتج الصناعي التي جاءت أضعف من المتوقع.

وقالت كلارا ليونارد محللة أسواق العملات لدي بي.إن.بي باريبا إن دعم المشرعين للجدول الزمني الذي حددته ماي له أثر سلبي على الاسترليني في الأجل القصير غير أنه لن يؤثر على العملة في الأجل الطويل.

وقفز الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 83.30 بنس مقابل اليورو الذي جرى تداوله منخفضا على جميع المنصات بعد تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء الأصول.