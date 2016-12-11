مصر: تدفقات بمليار دولار في شهر بعد تعويم الجنيه

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن حجم التدفقات الأجنبية إلى المحافظ بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

وقال عامر "وصل لنا في المحافظ إلى الآن نحو مليار دولار (تدفقات أجنبية) في شهر. لم نكن نتوقع في أول شهر أن يصل إلينا (هذا المبلغ)."

وحرر البنك المركزي سعر صرف العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب تدفقات بالعملات الأجنبية.

وأضاف طارق عامر أن الحكومة لم تتوقع تلك المبالغ خلال شهر واحد من قرار التعويم.

كما أوضح أن النظام المصرفي قد تلقى حوالي 65 مليار جنيه من حصيلة استثمار الأفراد في الشهادات ذات العائد المرتفع، التي طرحتها البنوك بالتزامن مع قرار التعويم بفائدة تتراوح بين 16 و 20%.