الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 10 أشهر

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد عن 10 أشهر بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وهو ما عزز عائدات السندات الأميركية والدولار.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.15 % إلى 1155.66 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوياته منذ الـ 5 من فبراير عند 1151.34 دولار متراجعا لثلاث جلسات متتالية.



وانخفضت أيضا العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لأدنى مستوى لها في 10 أشهر متراجعة 0.4 % إلى 1157.60 دولار للأونصة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في نحو عشر سنوات في اجتماعه غدا الثلاثاء والذي يستغرق يومين.



واستوعبت الأسواق بنسبة 100% تقريبا احتمال رفع الفائدة بـ0.25% إلى النطاق الذي يستهدفه المركزي الأميركي.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.85 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.3 % إلى 917.45 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.9 % إلى 723.47 دولار للأونصة.