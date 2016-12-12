أسعار النفط تواصل "التحليق".. والمكاسب تقترب من 4%

ارتفعت أسعار النفط لأكثر من 6% عند الافتتاح في أول رد فعل للسوق، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب إلى نحو 4%، بعد أن توصلت أوبك وكبار المنتجين خارجها أول أمس السبت لأول اتفاق منذ عام2001 للحد من الإنتاج لكبح جماح الوفرة العالمية من النفط، التي استمرت أكثر من عامين.

وصعدت العقود الآجلة للخام برنت تسليم فبراير 2.81 دولار لتبلغ 57،14 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.2%، في الساعة 6:05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما ارتفع الخام الأميركي 2.57 دولار ليصل 54.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 5%.

ووافق المنتجون من خارج المنظمة أوبك يوم السبت على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل عن الهدف الأولي الموضوع وهو 600 ألف برميل يوميا، لكنها تعتبر مساهمة أكبر من أي وقت مضى من قبل الدول من خارج أوبك للحد من الإنتاج.

وأقرت أوبك سابقاً اتفاقاً لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءاً من 1 يناير، بحيث تقوم السعودية بتخفيض الإنتاج بنحو 486 برميل يوميا.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أشار الخبير النفطي محمد الشطي إلى أن معظم دول أوبك خفضت إنتاجها في نوفمبر، بمن فيها دول الخليج والعراق وإيران.

وتوقع الشطي ألّا تؤثّر عودة النفط الصخري على تعافي الأسواق في الأشهر الستة المقبلة. وأكد الشطي أن تصريح وزير الطاقة السعودي خالد الفالج عن الاستعداد لخفض الإنتاج السعودي دعم الأسواق.