نيكاي يرتفع لليوم الخامس بدعم من مكاسب وول ستريت

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لليوم الخامس على التوالي بفضل الأداء القوي لوول ستريت وضعف الين، في حين اشتري مستثمرون أسهم دفاعية كانت مكاسبها أقل في موجة الصعود الأخيرة.



وصعد نيكاي 0.8 % إلى 19155.03 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف ديسمبر العام الماضي.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1531.43 نقطة ومؤشر جيه.بي.اكس - نيكاي 400 بالنسبة نفسها إلى 13712.76 نقطة.