كيف سيؤثر تجدد التفجيرات على أداء البورصة المصرية؟

توقع محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية أن يكون تأثير أحداث التفجيرات والعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عدة مناطق في مصر، محدود وبسيط خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

لكن في نفس الوقت أشاروا إلى أن الخسائر ربما تكون حادة في تعاملات جلسة اليوم، خاصة مع تداعيات الحادث الذي استهدف الكنيسة الكاتدرائية بالقاهرة مساء أمس وأودى بحياة 25 من الأقباط داخل الكنيسة، كما خلف عشرات الجرحى والمصابين.

فيما قتل في وقت سابق يوم الجمعة الماضي نحو 6 من رجال الشرطة في تفجير بمحافظة الجيزة.

وأدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالكنيسة البطرسية بالعباسية وأعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية الحداد لمدة 3 أيام.

وقررت إدارة البورصة المصرية تأخير بدء جلسة تداول اليوم لمدة دقيقة حداداً على الضحايا الأبرياء للحادث الإرهابي الغاشم في الكنيسة البطرسية وضحايا حادث منطقة الهرم بالجيزة.

وقالت مديرة التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن التأثير سيكون محدودا وهامشيا ولكن بداية من جلسة غداً الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مبيعات قوية سوف تدفع إلى خسائر عنيفة خصوصاً في أسهم الأفراد.

وأوضحت في حديثها لـ"العربية.نت"، أن الأحاديث التي شهدتها عدة دول في العالم سوف تساهم في تخفيف حدة تأثيرات وتداعيات الحوادث المماثلة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، حيث شهدت تركيا أحداثا مماثلة راح ضحيتها عشرات المواطنين الأتراك.

وأكدت أن الصعود القوي الذي حققته البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية وتحديداً منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري بداية الشهر الماضي، مازال يؤثر بشكل إيجابي في تعاملات الصناديق والمؤسسات التي تواصل الشراء، مقابل اتجاه المتعاملين الأفراد إلى البيع بغرض عمليات جني الأرباح.

وتابعت: "هذه الموجة القوية من الصعود بمثابة قوة دفع للأسهم المدرجة بالسوق المصري والتي من المتوقع أن تبدأ موجة صعود جديدة بمجرد انتهاء تداعيات الأحداث والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخراً".

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 7.9 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 36.93%، ليصل بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي إلى نحو 563.6 مليار جنيه، مقابل نحو 571.5 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع السابق عليه.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" إلى مستوى 11297 نقطة، فاقداً نحو 250 نقطة تُمثل ما نسبته 2.17%، متراجعاً من نحو 11548 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت الخسائر أكثر حدة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" والذي تراجع بنسبة 3% فاقداً نحو 14 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي إلى مستوى 449 نقطة، مقابل نحو 463 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 2.48% تعادل نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1087 نقطة ليصل بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي إلى مستوى 1060 نقطة.