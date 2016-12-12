الدولار يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الين

ارتفع الدولار لأعلى مستوى منذ فبراير مقابل الين، اليوم الاثنين، مع صعود عائدات السندات الأميركية بفضل توقعات بارتفاع معدل التضخم، بعد صعود أسعار النفط العالمية 5%.

كما حققت الكرونة النرويجية والدولار الكندي مكاسب كبيرة عقب إبرام أول اتفاق لخفض الإنتاج بين المنتجين في منظمة "أوبك" ومن خارجها منذ العام 2001، ما قاد لصعود أسعار الخام لأعلى مستوياتها في عام ونصف العام.

وصعد الدولار 0.5% ليتجاوز 116 يناً لأول مرة منذ بداية فبراير. وفقد الدولار الأميركي 0.4% مقابل نظيره الكندي، ونزل 0.1% مقابل اليورو إلى 1.5760 دولار أميركي.

وارتفع الجنيه الإسترليني ليستعيد جزءاً من خسائره الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي سيصدرها البنك المركزي واجتماع لجنة السياسات لبنك إنجلترا المركزي الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الإسترليني 0.2% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2599 دولار، ونزل اليورو 0.1% إلى 83.91 بنس.

ومنذ اقتراع بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، نزل الإسترليني بنحو 15% مقابل الدولار، وبنحو 10% مقابل اليورو.