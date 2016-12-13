مصر.. الدولار يقفز لـ18.54 جنيها لأول مرة منذ التعويم

بدأت البنوك الحكومية في مصر اليوم الثلاثاء للمرة الأولى شراء الدولار مقابل 18.15 جنيه ، في حين شهد الدولار قفزة غير مسبوقة في المركزي المصري إلى 18.54 جنيه للبيع، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي.

وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وغير بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيه إلى 18 جنيهاً في وقت سابق اليوم، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيه.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "هذه الأسعار متوقعة. القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

"مادامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار."

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "نشتري عند 18.25 جنيه ونبيع عند 18.40 جنيه. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة."

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيه والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيه.

وقال مصرفي في بنك خاص لرويترز "كلما زادت أسعار شراء البنوك للدولار وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة وأيضا التحويل من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصري."

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.