"التجارة": ضوابط لشركات السعودية المساهمة "غير المدرجة"

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة، تنفيذاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ، الذي بدأ العمل به في 2 مايو 2016.

وأوكل نظام الشركات تنظيم عدد من الموضوعات إلى ضوابط تصدر بقرار من وزير التجارة والاستثمار، تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة، وهي بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ" تتوزع على الشكل الآتي:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

- عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

- شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها ورهن أسهم الشركة.

- إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها، وبيع السهم في المزاد العلني.

- توزيع الأرباح على مساهمي الشركة.

- وإصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.