تغطية شريحة المؤسسات من أسهم اكتتاب "عبور لاند" 7.4 مرة

شهدت البورصة المصرية تنفيذ طرح شركة "عبور لاند" بعدد اسهم 80 مليون سهم بسعر 9.68 جنيه للسهم وبقيمة اجمالية 775 مليون جنيه .

وسيبدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول غدا وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو اليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال هذه الجلسة فقط.

وقد تم تغطية الطرح العام لأسهم شركة "عُبور لاند للصناعات الغذائية" نحو مرتين، حيث بلغت أوامر الشراء المسجلة نحو 46.6 مليون سهم.

وكان شركة "سي آي كابيتال" مدير الطرح قد أعلنت تغطية الطرح الخاص البالغ نحو 56 مليون سهم بأكثر من 7 مرات بإجمالي نحو 4 مليارات جنيه .

وطرحت الشركة 40% من أسهمها للاكتتاب بعدد 80 مليون سهم مقسمة بنسبة 70% للمؤسسات، والباقي لشريحة الأفراد .

ويبلغ إجمالي أسهم الشركة 200 مليون سهم برأسمال 200 مليون جنيه.