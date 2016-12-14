نيكاي يغلق على ارتفاع طفيف قبيل قرار المركزي الأميركي

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر نيكاي القياسي عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، حيث عزف المستثمرون عن الإقبال على تكوين مراكز جديدة قبيل قرار تترقبه الأسواق عن كثب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وأنهى نيكاي اليوم مرتفعا 0.02% عند 19253.61 نقطة، مواصلا مكاسبه لليوم السابع على التوالي. ووصل نيكاي إلى أعلى مستوى خلال عام عند 19284.28 نقطة في وقت مبكر اليوم بعد إغلاق قياسي لبورصة وول ستريت أمس.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1538.69 نقطة، ونزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% إلى 13772.99 نقطة.

وأخذت الأسواق في الاعتبار بالفعل احتمال رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وكذلك احتمال رفعه مرتين في العام المقبل. وأي تلميح بأن المركزي الأميركي قد يتحرك بشكل أقوى من ذلك قد يدفع الدولار للصعود على الأرجح ويهز الأسواق الأخرى.