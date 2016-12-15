أسهم أوروبا تحقق مكاسب بدعم من رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية والبنوك العالمية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية رفع أسعار الفائدة في حين واصل تنامي صفقات الشركات دعم حالة التفاؤل قرب نهاية العام.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % ليعود صوب أعلى مستوى في 11 شهرا.



وزاد سهم بي.ان.بي باريبا 3% وتصدر مكاسب المؤشر في حين ارتفعت أسهم منافسيه سوسيتيه جنرال وباركليز بين 2 و3 % أيضا.



وصعدت عوائد أدوات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أمس الأربعاء وارتفع عائد سندات عامين إلى أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات بعد أن رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام ، مشيراً إلى مزيد من الزيادات في المستقبل.



يذكر أن ارتفاع العوائد يعزز ربحية البنوك.



في المقابل، انخفضت أسهم إي.دي.اف الفرنسية للمرافق أكثر من 12% في أكبر خسارة لها منذ يونيو بعد أن حذرت الشركة من انخفاض الأرباح في 2017.