إيقاف "اتحاد عذيب للاتصالات" عن التداول بالسوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية تعليق تداول سهم شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" لجلسة تداول واحدة وذلك لأن الخسائر المتراكمة تشكل ما نسبته 75.95% من رأس مالها، حيث إن هذه النسبة من الخسائر تزيد عن 75% وتقل عن 100%.

يأتي ذلك بناء على لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 .

وستقوم السوق المالية السعودية "تداول" وبمقتضى اللائحة المذكورة بما يلي:

- تعليق تداول سهم الشركة لجلسة تداول واحدة تلي صدور الإعلان.

- سيتم وضع علامة باللون البرتقالي بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية.

- ستكون مدة تنفيذ المقاصة يومي عمل (T+2).