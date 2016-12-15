الإسترليني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

هبط الجنيه الأسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الخميس متضررا من موجة مشتريات قوية أخرى للعملة الأميركية.



وانخفض الاسترليني 0.9% إلى 1.2445 دولار بينما تراجع 0.5 % أمام اليورو إلى 83.40 بنس مع هبوط العملة الاوروبية إلى أدنى مستوى في 14 عاما مقابل الدولار.



ويواصل الدولار الصعود أمام العملات الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وتلميحه إلى وتيرة أسرع لزيادات الفائدة في 2017 .