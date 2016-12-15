أعلى سعر للدولار في 14 عاماً بدعم من توقعات الفائدة

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً اليوم الخميس، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن ترتفع في 2017 بوتيرة أسرع عما توقعه المستثمرون، وذلك بعد قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام.



والزيادة البالغة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي، كانت أمراً متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية، وكانت إشارة البنك إلى أن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح ثلاث مرات في 2017 - ارتفاعاً من مرتين في محضر اجتماع سبتمبر - هي ما جذب اهتمام المستثمرين بشدة ودفع العملة الأميركية للارتفاع.



وصعد الدولار بعد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وقفز اليوم بما يصل إلى 0.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليسجل مؤشر العملة 102.62 عند أعلى مستوى منذ أوائل 2003، في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية.



ومقابل الين زاد الدولار 0.7% إلى 117.87 ين مسجلاً أقوى مستوى منذ فبراير. وسجل اليورو أدنى مستوى له في 21 شهراً عند 1.0468 دولار، مقترباً بذلك من أقل سعر له في 2015 البالغ 1.0457 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ العام 2003.



وارتفعت الكرونة النرويجية 0.6% إلى 8.9715 كرونة مقابل اليورو، بعد أن رفع البنك المركزي للبلاد توقعاته لتكاليف الاقتراض في 2019.