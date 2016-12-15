بورصة مصر.. بدء التداول على أسهم "عبور لاند"

شهدت البورصة المصرية اليوم الخميس، بدء التداول على أسهم شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية تحت رمز (OLFI.CA)، وبسعر 9.68 جنيه للسهم، مع افتتاح جلسة التداول.



ويأتي ذلك في ضوء إتمام عملية ترتيب طلبات الإكتتاب، وتلبية متطلبات التخصيص لـ 56,000,000 سهم مخصص لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، و 24,000,000 سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوية بالبورصة المصرية.



وبلغ معدل تغطية الإكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لأسهم الشريحتين 5.7 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 4.4 مليار جنيه، بما يعادل 459,590,089 سهماً. وقامت شركة "سي آي كابيتال" بدور مدير الطرح.



وقال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية: "أرى أننا على الطريق الصحيح، ونواصل تدعيم السوق وعمقه بشركات من مختلف القطاعات للمساعدة على ضخ استثمارات جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد المصري، ومساعدة شركاته على التوسع والنمو".

وأضاف عمران أن جهود البورصة الترويجية المكثفة ساهمت في جذب عدد من كبير من الشركات للقيد في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن تلك الجهود مستمرة وتتزامن مع التطوير الذي شهدته منظومة القيد داخل البورصة للوصول إلى أكبر قدر من المرونة والفاعلية، كجزء من جهودها للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة".



من جهته، قال أشرف محمد حامد شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "عبور لاند"، إن الشركة قد حققت نجاحات عديدة في السنوات الخمس الأخيرة، ومعدلات نمو متزايدة سنوياً، وتفتخر أسرة الشركة بإتمام عملية الطرح لأسهمها بالبورصة المصرية، وتعتبره بمثابة نقطة تحول رئيسية على قاطرة النجاح والتقدم للشركة وخطتها المستقبلية".