رغم المخاطر.. "فيتش" تثبت تصنيفها الائتماني لمصر

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند "‭‭B‬‬" مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة إن المالية العامة ستبقى نقطة ضعف رئيسية في الإطار العام للتصنيف الائتماني لمصر.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي ترافق مع تعويم الجنيه المصري، ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.

وتوقعت الوكالة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3% في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه.

وقالت أيضاً إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييماً بأن المخاطر الصعودية والنزولية للتصنيفات متوازنة حالياً.