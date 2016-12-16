قاطرة الهبوط تتجه بالذهب نحو سادس أسبوع من الخسائر

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، لكن ظل قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر ونصف مع انحسار جاذبية المعدن كملاذ آمن، بفعل رفع سعر الفائدة الأميركية وتلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من الزيادات في 2017.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1134.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة سجل المعدن أقل سعر له منذ الثاني من فبراير عند 1122.35 دولار.

والمعدن منخفض بـ 2% على مدار الأسبوع، ويتجه صوب خسارة أسبوعية ستكون السادسة له على التوالي.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية 0.5% إلى 1135.90 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وقال جيمس ستيل، المحلل في أتش.أس.بي.سي: "طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل لمراكز".

وأضاف: "لعل البيع لم يستنفد بعد، لكن وتيرة وكثافة ضغوط البيع وتراجع الأسعار يومي الأربعاء والخميس من المستبعد أن تستمر، وعلى الأقل ليس عند المعدل الحالي".

وزادت الفضة 1% في المعاملات الفورية إلى 16.11 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت بـ 5% أمس الخميس. وقد انخفض المعدن أكثر من 4% هذا الأسبوع.

وصعد البلاتين 1.2% إلى 904.20 دولار، بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة، فيما فقد البلاديوم 1.2% ليسجل 692.35 دولار، ويتجه إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بـ 5%.