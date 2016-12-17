الأسهم الأوروبية تبقى قرب أعلى مستوى بـ 11 شهراً

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب للأسبوع الثاني وسط تكهنات بعملية دمج واستحواذ لشركة أكتيليون المتخصصة في صناعة الدواء، وارتفاع أسهم قطاع النفط، ما ساعد المؤشر القياسي للمنطقة على البقاء قرب أعلى مستوى في 11 شهرا.

وتباين أداء مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بين ارتفاع وانخفاض، لكنه أغلق مرتفعا 0.3 بالمئة. وزاد المؤشر ستة بالمئة في الأسبوعين الماضيين بدعم من صعود أسهم القطاع المصرفي.

وقفز سهم أكتيليون 10.5 بالمئة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا ليتصدر قائمة الرابحين على مؤشر ستوكس.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين أن المنافسة الفرنسية سانوفي تتباحث بشأن سعر يبلغ نحو 275 دولارا للسهم للاستحواذ على الشركة السويسرية المتخصصة في صناعة الدواء في صفقة قد تتم الأسبوع المقبل.

وتصدرت أسهم شركات النفط قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة، لتسجل أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2015 بعد ارتفاع أسعار النفط الأساسية بدعم من إشارات على التزام المنتجين باتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج.

وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.1 بالمئة، في حين صعد مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة.