الدولار يتماسك قرب أعلى مستوى بـ 14 عاماً

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في 14 عاماً، الذي لامسه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، حيث كبح جني الأرباح صعود العملة الأميركية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث تعاملات 102.900 ليظل قريبا من أعلى مستوى في 14 عاما عند 103.560 لكن بانخفاض نسبته 0.12 بالمئة.

وارتفع المؤشر 1.2 في المئة ليسجل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في نحو 6 أشهر بعد يوم من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام. ولمح مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا إلى أن من المرجح زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 ارتفاعاً من توقعات بزيادتين في محضر اجتماع المركزي في سبتمبر.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وتوقعات بالضغط على السيولة الدولارية مع الاتجاه لنهاية العام حدت من مكاسب الدولار.

وارتفع اليورو في أحدث قراءة أمام الدولار 0.2 بالمئة إلى 1.0433 دولار بعد أن بلغ أدني مستوياته في نحو 14 عاماً عند 1.0364 دولار بينما انخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 117.94 ين بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو 10 أشهر ونصف الشهر عند 118.66 ين.

ومقابل الفرنك السويسري انخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.3 في المئة إلى 1.0268 فرنك بعد أن لامس مستوى 1.0344 فرنك وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2010.