نظرة سلبية لأسعار الذهب مع تواصل رفع الفائدة

ارتفع الذهب فوق أدنى مستوى في عشرة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار والأسهم الأميركية في نهاية أسبوع متقلب خيمت عليه إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في 2017 لمرات أكثر من التي كانت متوقعة في السابق.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6 بالمئة إلى 1135.16 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة سجل المعدن الأصفر أقل سعر له منذ الثاني من فبراير عند 1122.35 دولار للأوقية.

والمعدن منخفض 2% على مدار الأسبوع ويتجه صوب خسارة أسبوعية هي السادسة له على التوالي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.7 بالمئة عند 1137.40 دولار للأوقية.

ونزل الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاماً مقابل سلة من العملات.

وقال وارن باترسون محلل أسواق السلع الأولية لدى آي.إن.جي "رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والنظرة التي ترجح رفع أسعار الفائدة بشدة العام القادم يجعلان الصورة سلبية للذهب."

وقال جيمس ستيل المحلل لدى اتش.اس.بي.سي "طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز... لعل البيع لم يستنفد بعد."

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.05 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من خمسة بالمئة بالجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 3.5 بالمئة إلى 924.80 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير شباط في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 689.50 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 677.25 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بأكثر من خمسة بالمئة.