"سابك" توصي بتوزيع 2 ريال لكل سهم عن النصف الثاني

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2016، بقيمة 2 ريال لكل سهم.

وتمثل نسبة التوزيعات من القيمة الإسمية للسهم نحو 20%.

ويصل إجمالي المبلغ الموزع 6 مليارات ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول"، بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقة اللازمة.