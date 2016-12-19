الجبير: استثمارات السعودية في أميركا لن تتأثر بـ"جاستا"

أشار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى أن المملكة لا تزال تدرس خطة طرح أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب في الولايات المتحدة، وذلك رغم قانون "جاستا" الذي أقره الكونغرس الأميركي.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر عقد يوم أمس الأحد مع نظيره الأميركي، جون كيري، إن المملكة تتطلع إلى أسواق عالمية لطرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب، منها هونغ كونغ ونيويورك، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

ونفى الجبير التكهنات التي أشارت إلى أن السعودية تعتزم تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى زيادتها.

يشار إلى أن السعودية تعتزم طرح أقل من 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب بحلول عام 2018، ويأتي ذلك ضمن خطة المملكة لتقليل اعتماد الدولة على النفط.