الدولار يواصل قفزاته الصاروخية ويخترق 19 جنيها في مصر

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قفزاته المستمرة، ليسجل مستويات قياسية في تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزاً مستوى 19 جنيهاً في تعاملات بعض البنوك.

وقال متعاملون بسوق الصرف إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها السوق بمصر خلال الأيام الحالية، بسبب زيادة الطلب بشكل عنيف على العملة الأميركية، وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق المحلية سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات.

وتراوحت أسعار شراء الدولار في التعاملات الرسمية ما بين 18.15 جنيه إلى 18.99 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 18.5 و 19.25 جنيه للبيع.

ومنذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، حركت غالبية البنوك أسعار بيع وشراء الدولار، ليقترب مستوى سعر الصرف من الاستقرار عند حاجز 19 جنيهاً، وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعره ليقترب من مستوى 20 جنيهاً بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقفز سعر بيع الدولار لدى بنك أبوظبي الإسلامي، ليسجل نحو 19.25 جنيه، مقابل 19.10 جنيه، بينما أبقى البنك على سعر شراء الدولار عند 18.80 جنيه.

كما ارتفع سعر بيع الدولار إلى 18.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي ومصر والقاهرة، و18.75 جنيه للشراء، مقابل 18.40 جنيه للبيع و18.15 جنيه للشراء في ختام تعاملات أمس الأحد.

أيضاً رفع البنك التجاري الدولي سعر بيع الدولار بنحو 60 قرشاً ليسجل 19 جنيهاً، مقابل 18.40 جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، وقفز سعر شراء الدولار 65 قرشاً إلى 18.80 جنيه، مقابل 18.15 جنيه.

وحددت بنوك المصري لتنمية الصادرات، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وبيريوس، والمصرف المتحد سعر شراء الدولار عند 18.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.95 و19.25 جنيه.

فيما حددت بنوك بلوم مصر، والشركة المصرفية، وقناة السويس سعر 18.75 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.9 جنيه و18.95 جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات أمس بلغت نحو 18.7 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 18.32 جنيه.



وقال تاجر عملة، لـ"العربية.نت"، إن السوق السوداء للعملة عاودت نشاطها من جديد بسبب الطلب العنيف على الدولار، وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة، مؤكداً استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ليقترب من مستوى 20 جنيهاً في تعاملات نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركات تطلب كميات كبيرة من الدولار في الوقت الحالي، ما تسبب في تحول تجار العملة والسوق السوداء إلى بيع الدولار للشركات بدلاً من البنوك، حيث تشتري الشركات الدولار بأسعار أعلى من الأسعار التي تعلنها البنوك بنسبة لا تقل عن 5%.