الذهب يصعد مع تراجع الدولار والأسهم الأوروبية

ارتفع الذهب مع تراجع الأسهم الأوروبية وانخفاض الدولار من أعلى مستوى له في 14 عاما لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية حدت من المكاسب.



وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1137.93 دولار للأونصة.

ولامس الذهب 1122.35 دولار للأونصة يوم الخميس وهو أضعف مستوياته منذ الثاني من شباط بسبب ضغوط من ارتفاع الدولار بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.



ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الأولى خلال عام في الأسبوع الماضي وتوقع رفعه 3 مرات في عام 2017 مقابل توقعات برفعه مرتين في سبتمبر الماضي.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة من ست عملات مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الاحتفاظ بأصول لا تدر فائدة مثل المعدن النفيس ويرفع في الوقت نفسه الدولار المستخدم في تسعيره.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 16.04 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 1.3 % إلى 918.40 دولار للأونصة.



وتراجع البلاديوم 2.1 % إلى 680.40 دولار للأونصة بعد هبوطه لأدنى مستوى له خلال شهر يوم الجمعة.