مؤشر نيكاي يغلق منخفضاً بعد صعود استمر 9 أيام

انخفضت الأسهم اليابانية في تداولات ضعيفة اليوم الاثنين، منهية بذلك ارتفاعاً استمر 9 أيام بعدما دفع تراجع في بورصة وول ستريت المستثمرين للبيع من أجل جني أرباح الأسهم التي حققت أداء يتجاوز أداء السوق مثل أسهم شركات التصدير والبنوك.

وفقد مؤشر نيكاي القياسي 0.1 % ليغلق على 19391.60 نقطة عند الإقفال بعد صعوده 6.2% في الأيام التسعة الماضية بدعم رئيسي من ضعف الين حيث صعد الدولار على نطاق واسع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في العام المقبل بوتيرة أسرع.

وبدأ بنك اليابان المركزي اجتماعا للجنة السياسات النقدية يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يتمسك بموقفه المتعلق بالعائد المستهدف للسندات الحكومية لأجل 10 أعوام حيث دعم ضعف الين التوقعات الاقتصادية لليابان وفقا لما أظهره مسح لرويترز يوم الجمعة.

وقال محللون إن حجم التداول سيكون ضعيفا على الأرجح في الأسبوع الحالي مع عزوف المستثمرين الأجانب قبيل عطلات أعياد الميلاد.

وكان حجم وقيمة التداول ضعيفين على المؤشر الرئيسي اليوم حيث جرى تداول 1.74 مليار سهم فقط وهو أدنى حجم للتداول منذ الثامن من نوفمبر.

وبلغت قيمة التداول 2.14 تريليون ين وهي أيضا الأقل منذ اليوم نفسه.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1549.06 نقطة ونزل مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.04 % إلى 13877.52 نقطة.