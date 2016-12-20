الذهب يهبط بعد فشل حادثي تركيا وألمانيا في تحفيز الطلب

نزل الذهب اليوم الثلاثاء بعدما فشل حادثين داميين في ألمانيا وتركيا في تحفيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن مع تسليط الأسواق الضوء على إمكانية رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى العام المقبل.



وقتل السفير الروسي لدى تركيا بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في معرض فني بالعاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين.



وفي وقت لاحق اقتحمت شاحنة سوقا مزدحما في وسط برلين وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين فيما تشتبه الشرطة أنه هجوم إرهابي.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1133.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعا في الجلستين السابقتين.



وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1135.20 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4% في العقود الفورية إلى 15.74 دولار للأونصة في حين انخفض البلاتين 0.4% إلى 912.70 دولار للأونصة ونزل البلاديوم 0.9% إلى 670.73 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

