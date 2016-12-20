الليرة التركية تتهاوى بعد صدمة مقتل السفير الروسي

هزت الأحداث الأمنية الأسواق بعد حادثة مقتل السفير الروسي في تركيا. وانخفضت الليرة التركية مقابل الدولار خلال تداولات يوم أمس الاثنين عقب إطلاق الرصاص على السفير الروسي في أنقرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن السفير الروسي "أندريه كارلوف" توفي متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار من أحد المسلحين عليه أثناء زيارة معرض فني.

وعلى صعيد التداولات، قفز الدولار بنسبة 0.8% إلى 3.5340 مقابل الليرة التركية في تمام الساعة 08:11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أما بالنسبة للملاذات الأمنة، ارتفع كل من الين والفرانك السويسري.