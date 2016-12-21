الرئيس التنفيذي لـ"كريم": نخطط لطرح عام بحلول 2019

كشف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كريم"، أن الشركة تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشكة، مدثر شيخة، في مقابلة مع "بلومبرغ" أن الشركة منفتحة على كل الخيارات بخصوص السوق التي يمكن أن تطرح فيه أسهمها، ملمحاً إلى إمكانية الطرح في سوق دبي.

ورجّح أن الشركة لن تحتاج إلى تمويل إضافي قبل طرحها للاكتتاب، مضيفاً أن "كريم" تخطط للتوسع خلال العام القادم في أربع دول جديدة، من بينها الجزائر وتونس.

وحصلت شركة "كريم" خلال الأسبوع الجاري على الجزء الأول وقدره 350 مليون دولار، من جولة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار.

يشار إلى أن شركة "الاتصالات السعودية" STC، أعلنت أنها استحوذت على حصة 10% في "كريم" مقابل 100 مليون دولار.