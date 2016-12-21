روسيا تسجل أكبر زيادة باحتياطيات الذهب في ديسمبر

قال البنك المركزي الروسي إنه سجل زيادة شهرية كبيرة في احتياطياته من الذهب للشهر الثاني على التوالي.



ويسعى المركزي الروسي لتنويع احتياطياته وهو أحد أكبر حائزي المعدن النفيس في العالم. ويشتري بانتظام الذهب لاحتياطياته في ظل ضعف أسعار النفط وعقوبات غربية بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.



وقال إن احتياطيات روسيا من المعدن الأصفر ارتفعت إلى 51.9 مليون أونصة في بداية ديسمبر كانون الاول من 50.9 مليون أونصة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.



وهذه هى ثاني أكبر زيادة شهرية بعد زيادة بلغت 1.3 مليون أونصة في الشهر السابق. والزيادة في نوفمبر تشرين الثاني كانت أكبر زيادة شهرية في عامين على الأقل.



لكن المركزي الروسي قال في موقعه الإلكتروني إن قيمة احتياطياته من الذهب هبطت إلى 61.66 مليار دولار بحلول الأول من ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 64.43 مليار دولار قبل شهر.



وانخفضت أسعار الذهب للبيع الفوري 12 بالمئة منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني لتصل إلى حوالي 1129 دولارا للأونصة اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار الأميركي لأعلى مستوياته في 14 عاما.



