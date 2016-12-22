23 مليار دولار حجم التدفقات الخارجية للأسواق الناشئة

أظهر مسح أن المستثمرين غير المقيمين سحبوا إجمالاً 23 مليار دولار من محافظهم الاستثمارية بالأسواق الناشئة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك 18 مليار دولار منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وذكر معهد التمويل الدولي أن التخارج من أصول الأسواق الناشئة والذي تسارعت وتيرته إلى حد كبير بفعل الفوز المفاجئ لدونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني أثار تغيرا عكسيا كبيرا في تدفقات الأموال.

ومن بين التدفقات الخارجة البالغة 18 مليار دولار منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني جاءت 11.3 مليار دولار من الأوراق المالية للدين. وقال المعهد إن الأسواق الناشئة شهدت وتيرة معتدلة للتدفقات مؤخراً.

وبينما ينظر إلى فوز ترمب كعامل رئيسي في اتجاه عكسي لتدفقات أموال صناديق الاستثمار إلى الأسواق الناشئة والتي شهدت تدفقات داخلة في كل جميع فصول العام الحالي حتى الآن إلا أنه لم يكن الدافع الوحيد.

ومن بين العوامل المساعدة لهروب الأموال والتي سلط المعهد الضوء عليها زيادة الضبابية التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشأن تدفقات رأس المال الصيني المتجهة إلى الخارج والتوقعات المتزايدة لرفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر كانون الثاني - وهو ما حدث بالفعل - والنمو المدعوم بسياسات ترمب وجدول أعماله للانتعاش الاقتصادي وتسريع وتيرة التضخم وموقفه من الهجرة والتجارة.