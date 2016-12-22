10 عملات عربية وأجنبية قفزت بنسب "صاروخية" بمصر

بنسب "صاروخية" قفزت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف.

وفي 10 عملات عربية وأجنبية تتبعت "العربية.نت" مسارات صعودها منذ بداية الشهر الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، كانت الارتفاعات ضخمة وقياسية، حيث سجل الجنيه المصري تراجعات كبيرة تراوحت ما بين 95% للدينار البحريني و124% للريال القطري.

وفي 3 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي في إطار عملية إصلاحية لسوق الصرف، تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف، وما صاحب القرار من تبعات سواء إلغاء العطاءات الدولارية الدولية التي كان البنك المركزي المصري يجريها أسبوعياً، أو بإتاحة الخيار في تحديد سعر الصرف للبنوك مع وضع سعر استرشادي للدولار في البداية عند 13 جنيهاً.

نبدأ بالدولار الذي تحاول الحكومة المصرية ترويضه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، واتخذت عشرات القرارات لضبط أداء الجنيه المصري الذي يواصل النزيف مقابل الدولار الذي يواصل الصعود، حيث صعد سعر صرف الدولار في السوق الرسمي منذ صدور قرار التعويم وحتى صباح اليوم بنسبة 116.77% مرتفعاً من نحو 8.88 جنيه قبل التعويم ليبلغ في الوقت الحالي نحو 20.05 جنيه مسجلاً زيادة بلغت نحو 10.37 جنيه.

وقفز سعر اليورو الأوربي بنسبة 105.12% بعدما ارتفع من نحو 9.75 جنيه قبل قرار التعويم ليسجل في الوقت الحالي نحو 20 جنيها بزيادة بلغت نحو 10.25 جنيه.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني بنحو 117.15% مضيفاً نحو 13.04 جنيه بعدما صعد مقابل الجنيه المصري من نحو 10.79 جنيه قبل قرار التعويم ليسجل في الوقت الحالي نحو 23.83 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي قفزة كبيرة مرتفعاً بنحو 2.76 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 117.44% بعدما ارتفع سعره من نحو 2.35 جنيه ليسجل صباح اليوم نحو 5.11 جنيه.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي بنسبة 117.5% مضيفاً نحو 2.82 جنيهاً بعدما ارتفع مقابل الجنيه المصري من 2.40 جنيه قبل التعويم ليسجل في الوقت الحالي نحو 5.22 جنيه.

أما الدينار الكويتي فقد صعد بنسبة 116.44% مضيفاً نحو 33.77 جنيه بعدما ارتفع سعره من نحو 29 جنيه ليسجل حالياً نحو 62.77 جنيه.

وارتفع سعر صرف الريال العماني بنحو 26.72 جنيه تمثل زيادة نسبتها 115.42% بعدما ارتفع من 23.15 جنيه ليسجل في الوقت الحالي نحو 49.87 جنيه.

وصعد سعر صرف الريال القطري بنسبة 124.25% مضيفاً نحو 2.92 جنيه بعدما قفز من 2.45 جنيه قبل تعويم الجنيه ليسجل حالياً نحو 5.27 جنيه.

وسجل الدينار البحريني ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 95.09% مضيفاً نحو 24.82 جنيه بعدما ارتفع من 26.10 جنيه قبل التعويم ليبلغ في الوقت الحالي 50.92 جنيهاً.

وأخيراً قفز سعر صرف الدينار الأردني بنسبة 123.04% مضيفاً نحو 14.95 جنيه بعدما صعد مقابل الجنيه المصري من 12.15 جنيه قبل صدور قرار التعويم ليسجل في الوقت الحالي نحو 27.10 جنيه.